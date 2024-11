Zonawrestling.net - Raw 11.11.2024 Road to Survivor Series

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. Lo show inizia con il World Heavyweight Champion Gunther che raggiunge il ring. Dice che da cento giorni è il campione, ma guarda avanti e di fronte a sé ha il suo prossimo sfidante Damian Priest. Viene interrotto proprio da quest’ultimo. Priest dice che vuole sentire quello che Gunther ha da dire su di lui in faccia. Ma non gli dà il tempo di iniziare che dice che sa già che parlerà delle sue origini, di come sia intimidatorio sul ring. Ma quel vecchio Gunther non c’è più da quando è diventato World Heavyweight Champion e soprattutto dopo la sconfitta con Cody Rhodes a Crown Jewel. Fosse stato quello di prima lo avrebbe già colpito. Arriva anche Ludwig Kaiser sul ring.