Nuki Smart Lock Ultra | nuova generazione con tecnologia avanzata e design innovativo

Ladelle serrature elettroniche ha compiuto un balzo in avanti con la. Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, l’azienda austriaca ha lanciato il suo modello più evoluto: la quintadellasi distingue per le sue dimensioni compatte, la velocità senza precedenti e l’efficienza energetica.Secondo Martin Pansy, CEO di, l’obiettivo era portare l’innovazione a un nuovo livello. “Abbiamo investito quattro anni per perfezionare ogni dettaglio,” spiega Pansy. “Siamo entusiasti di poter presentare un prodotto all’avanguardia in termini die funzionalità.”: nuovo motore brushless ecompattoAl centro delle innovazioni dellavi è un motore brushless di ultima, noto per la sua efficienza e la lunga durata, caratteristiche finora apprezzate principalmente nei veicoli elettrici.