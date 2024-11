Secoloditalia.it - Migranti in Albania, arriva l’attacco di Musk ai giudici italiani: “Se ne devono andare”

Dagli Usa anche Elon, fedelissimo di Donald Trump nella corsa vittoriosa alla Casa Bianca, tuona contro iche a suon di sentenze stanno boicottando il progettodel governo Meloni sul trasferimento all’estero e il successivo rimpatrio dei. “Questise ne”, scrivenel giorno in cui la nave ‘Visalli’ della Guardia costiera proveniente dall’hotspot albanese torna nel porto di Brindisi con a bordo i setteche erano stati portati in un primo tempo nel centro per il rimpatrio di Gjader, nel Paese delle Aquile.e toghe rosse, l’ira die le proteste del governoSospesi i trattenimenti dei setteportati dall’Italia all’, con idi Roma che dopo il nuovo decreto ‘Paesi sicuri’ varato recentemente dall’esecutivo Meloni chiedono un parere alla Corte di giustizia europea, si attendono adesso le decisioni del governo.