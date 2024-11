Oasport.it - LIVE Medvedev-De Minaur 6-2, 6-4, ATP Finals 2024 in DIRETTA: il russo si ritrova, inguaia l’australiano e mette pressione a Sinner

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN SEMIFINALE GIA’ OGGI SE.LE COMBINAZIONISi chiude qui ladella “resurrezione” sportiva di Daniil, a stasera per il match di Jannik. Un arrivederci sportivo!15:38 Al contrario, potrebbe verificarsi un possibile arrivo in “volata” tipico delle ATP. Se, come da pronostico, vincerà stasera e giovedì e Dedovesse vincere contro Fritz nell’ultima giornata, avremmo 3 giocatori a una vittoria e due sconfitte, andando quindi a vedere i set e i games per decretare il secondo semifinalista, con Deche sarebbe comunque pressoché spacciato vista la miseria di game che ha raccolto fin qui.15:36 Dunque, la vittoria delun po’ di pepe al girone. Se Janniknon dovesse uscire vincitore dalla rivincita della Finale degli US Open questa sera contro Fritz, la situazione si complicherebbe.