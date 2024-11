Ilgiorno.it - Licenziamenti Bystronic: giovedì 14 consiglio aperto e corteo a Pieve Emanuele contro “l’arroganza della multinazionale”

Come a San Giuliano Milanese, anche aprossimo, 14 novembre, si svolgerà unComunalea sostegnovertenza delle lavoratrici e dei lavoratori di, da giorni in lotta per scongiurare la chiusura di due stabilimenti e il licenziamento di 150 persone. Come a San Giuliano - informa una nota Fiom- unattraverserà le strade diperché "l'arroganza di unache cessa l'attività senza motivo e senza preavviso non è un problema solo di chi rischia di perdere il posto di lavoro ma di un'intera comunità". La manifestazione è prevista dalle 19.30 in Piazza Peppino Impastato. Da ricordare inoltre che ildi Regione Lombardia ha approvato all’unanimità una mozione urgente che impegna la Giunta del presidente Attilio Fontana "a intervenire per evitare la chiusura degli stabilimenti, esplorando tutte le possibili vie per salvaguardare le competenze lavorative e la continuità produttiva dei siti".