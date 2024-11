Metropolitanmagazine.it - Harry Potter, la serie Tv riceve un importante aggiornamento al casting

della HBO potrebbe aver trovato il suo Albus Silente. Non è stato ancora confermato alcunufficiale per il prossimo adattamento dei libri di, sebbene la ricerca del nuovo, Ron Weasley e Hermione Granger sia iniziata con uncall aperto all’inizio dell’autunno. Francesca Gardiner di His Dark Materials – Queste oscure materie e Succession è la showrunner delladidella HBO, mentre Mark Mylod di Game of Thrones e The Menu dirigerà diversi episodi.Secondo Variety, la HBO sta tenendo d’occhio Mark Rylance per interpretare Silente. Le trattative tra lo studio e Rylance non sono ancora iniziate, anche se hanno iniziato a contattare Rylance per il potenziale ruolo. Rylance è un attore acclamato che ha vinto un Academy Award per la sua interpretazione in Il ponte delle spie di Steven Spielberg e ha anche una carriera teatrale esemplare, che include la vittoria di tre Tony Awards.