Liberoquotidiano.it - Formazione, il 100% degli studenti universitari supportati dal chatbot di IA generativa di Multiversity

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Attivo dall'inizio dell'anno accademico 2024-2025, il primodi IAlanciato daè già al servizio delcon un'accuratezza superiore al 99% nelle risposte. Il nuovo servizio, basato su tecnologia OpenAI e sviluppato con il supporto di Bain & Company, offre assistenza continua aglied è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Grazie all'IA, la piattaforma risponde in modo chiaro e personalizzato, adattandosi al livello e allo stile di apprendimento di ciascun studente e mantenendo sempre elevata la qualità didattica. Oltre alsta sviluppando un sistema educativo digitale all'avanguardia che include strumenti per migliorare l'efficienza operativa dei docenti, automatizzando attività amministrative e didattiche e ottimizzando i processi per lasciare più spazio ad attività a valore aggiunto, come la ricerca e ladiretta