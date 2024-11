Ilfattoquotidiano.it - Fitto all’Eurocamera ‘rinnega’ le astensioni di FdI sul Next Generation Eu: “Oggi voterei sì”. Fascismo? Lui rivendica il passato nella DC

È stata un’audizione che si preannunciava spinosa quella del commissario Ue designato Raffaeledi fronte alla commissione per gli Affari Regionali dell’Eurocamera. Nelle tre ore circa di colloquio col ministro italiano che aspira a un postonuova squadra di Ursula von der Leyen si è passati da domande scomode, chiarimenti sul suoe pure una presentazione in un inglese stentato. Ma nel complesso l’uomo di Giorgia Meloni al Berlaymont è riuscito a destreggiarsi, giocandosi la carta della sua incrollabile ‘fede’ democristiana, prendendo quindi le distanze da chi lo ha accusato di, e facendo anche mea culpa per alcune posizioni assunte durante i suoi circa dieci anni tra i Palazzi di Bruxelles.Quella che lo riguarda, lo si sapeva già, sarà una conferma complicata per i malumori di diverse famiglie europee sulla decisione di affidargli una delle vicepresidenze esecutive.