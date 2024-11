Bergamonews.it - Finanziamento da 15 milioni di euro al gruppo Selini per carrelli elevatori più efficienti e green

Telgate. Nuove infrastrutture a zero emissioni per la gestione del trasporto per ildi Telgate, grazie alla garanziadi Sace, a supporto deldi 15erogato da UniCredit. Ilè strutturato in due tranche, una da 7dia supporto dielettrici già acquistati con durata 5 anni e una da 8dicon durata di 6 anni per l’acquisto di nuovielettrici.“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con UniCredit e Sace, che rappresenta per ilun fondamentale passo avanti nel nostro percorso di crescita e innovazione -afferma Roberto, amministratore delegato di-. Questa operazione ci permetterà di ampliare e rinnovare la nostra flotta noleggioRent, il cuore del nostro business, con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più efficiente e dinamico alle esigenze dei nostri clienti”.