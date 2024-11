Finalmente la verità Enzo Paolo Turchi cosa succede dopo l’uscita dal Grande Fratello

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

sì ma di martedì. Da ora il reality show di Alfonso Signorini si sposta al secondo giorno della settimana: ha lasciato il posto a La Talpa di Diletta Leotta ma si vocifera, dunque non è ancora ufficiale, che presto potrebbe tornare il doppio appuntamento con la casa e i concorrenti.Concorrenti che vanno e vengono. Il 12 novembre, sempre in diretta e sempre nella prima serata di Canale 5, il pubblico assisterà al ritorno di Tommaso Franchi dalla Spagna. Nella scorsa puntata era stato ‘spedito’ al Gran Hermano, dove ha ritrovato Maica, ma le cose tra loro non sono decollate.rà con Mariavittoria che nel frattempo si è avvicinata a Javier?Leggi anche: “Perché mi hanno licenziato da Beautiful”., la confessione di Clayton Norcrossfuori dalrà staseraNon solo, sempre durante puntata deldi martedì ci dovrebbe essere anche un altro arrivo, ma nuovo di zecca.