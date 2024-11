Metropolitanmagazine.it - È morto a 39 anni Song Jae Rim, attore di Queen Woo e Two Weeks

L’Jae Rim èmartedì all’età di 39. La stazione di polizia di Seongdong a Seoul ha confermato che l’è stato trovatonel suo appartamento nel distretto di Seongdong. Il 12 novembre, l’agenzia di stampa OSEN ha riferito cheJae Rim è stato trovatonel suo appartamento nel distretto di Seongdong a Seoul. La notizia è stata poi confermata dalla polizia.Secondo quanto riferito, sulla scena sarebbe stata trovata anche una lettera di due pagine. Le voci che circolano online hanno alimentato le speculazioni secondo cui l’potrebbe esseresuicida, tuttavia, la causa esatta della morte non è stata ancora confermata. Le autorità hanno indicato che al momento non ci sono “segni di atti illeciti” e hanno comunicato che le indagini sulla morte dell’sono in corso.