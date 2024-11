Ilgiorno.it - Città Alta taglia le auto. Via San Lorenzo. Ztl accesa, rischio multe

Ora i trasgressori non avranno più scampo. Dopo via Pignolo, giovedì si accenderanno le telecamere della Ztl via San. La zona a traffico limitato insarà attiva tutti i giorni 24 ore su 24. La Ztl è in funzione da aprile, da quando cioè ha aperto il Parking Fara. Le contravvenzioni sarebbero dovute partire in estate, ma il caos dei permessi scoppiato all’indomani della revisione del piano della sosta ha spinto il Comune di Bergamo ad aspettare l’autunno per non affaticare ulteriormente il sistema di rilascio dei permessi di Atb (Azienda Trasporti Bergamo). Da giovedì, confermano da Palazzo Frizzoni, con l’accensione dei varchi elettronici scatteranno anche le. Si tratta di un ulteriore tassello del progetto di mobilità messo in campo dall’Amministrazione comunale e destinato a rivoluzionare l’accesso e la sosta in