Quotidiano.net - Caso La Russa jr: legale ragazza chiede i tabulati di Pazzali

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Ildella giovane che ha denunciato Leonardo Apache La, figlio del presidente del Senato, e il suo amico dj Tommaso Gilardoni, indagati a Milano per violenza sessuale, ha presentato, da quanto si è saputo, un'istanza in Procura perre di acquisire idel traffico telefonico di Enrico, indagato nell'inchiesta sui dossieraggi, e dei telefoni della sua società di investigazione, la Equalize. La richiesta dell'avvocato Stefano Benvenuto è legata al fatto che dall'inchiesta sulle cosiddette cyber-spie nei giorni scorsi è emerso che, presidente autosospeso di Fondazione Fiera Milano, avrebbe anche chiesto ai suoi di Equalize, nel pomeriggio del 19 maggio 2023, di effettuare alcune ricerche sul presidente del Senato e sui suoi figli. Proprio nella notte tra il 18 e il 19 maggio dello scorso anno la, presunta vittima della violenza, incontrò Leonardo Apache in una discoteca milanese e poi si sarebbe risvegliata la mattina a casa Lasenza ricordare nulla e convinta di aver subito abusi.