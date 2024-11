Lanazione.it - Carenza di organico, l’appello dell’ospedale: “Serve un medico per Oncoematologia”

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Massa, 12 novembre 2024 – Sono 190 i pazienti in chemioterapia attiva per le terapie endovenose e immunoterapia, oltre 1000 sono state, invece, le visite di follow up nel 2023, con una previsione di aumento per l’anno corrente, almeno 120 le terapie per Oss (dei pazienti che assumono a casa i farmaci biologici), circa 150 all’anno le biopsie osteomidollari, mentre quotidianamente le consulenze ematologiche per i reparti si aggirano intorno alle 6 o 7. Il tutto è gestito da soli due medici e il sovraccarico di lavoro è, senza dubbio, notevole. E’ questa la fotografia attuale dell’ambulatorio diApuane di Massa dove ieri si è festeggiato il taglio del nastro del nuovo ecografo in dotazione alla struttura, ma non si è potuto fare a meno di mettere in risalto luci e ombre del sistema sanitario.