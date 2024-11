Ilrestodelcarlino.it - Bologna: arrestato ladro seriale, svaligiava i supermercati

, 12 novembre 2024 –di negozi efinisce in manette. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato, in particolare una volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio, si è diretta nelle vicinanze del Lidl di via Corticella, a seguito di una segnalazione al 113, dove il richiedente affermava di aver fermato l’autore di un furto. Il dipendente del supermercato, infatti, ha scoperto un uomo che aveva rubato diversi prodotti alcolici, 10 bottiglie di birra e 3 di grappa, dal valore di circa 42 euro, nascondendoli nella borsa a tracolla. Secondo le ricostruzioni, questi, un cinquantenne italiano, dopo aver arraffato la merce, con fare sospetto, ha raggiunto l’uscita tentando la fuga, dove è stato però fermato dallo stesso dipendente. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, l’hanno bloccato e sottoposto a controllo.