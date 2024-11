Ilfoglio.it - Bannon avverte l'Europa (e Meloni): "I soldi per l'Ucraina ce li metta lei"

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

"Noi del movimento Maga siamo irremovibili, vogliamo tagliare al 100 per cento i fondi per l’alla Camera". A dirlo, intervistato dal Corriere della sera, è Steve, ex capo stratega della Casa bianca durante la prima presidenza Trump e animatore del movimento "Make America Great Again" a sostegno del tycoon. Un discorso, quello sull', in cuitira dentro anche la premier Giorgia. "È stata tra i più grandi sostenitori della continuazione della guerra in", dice. "Però l’Italia non ha fatto abbastanza per tenere il canale di Suez aperto per il commercio: tra i gruppi tattici di portaerei là, credo che ci sia solo una corvetta italiana. Comunque penso che il suo atteggiamento cambierà con l’arrivo del presidente Trump, che la convincerà. E che i Paesi della Nato saliranno a bordo abbastanza rapidamente.