Lettera43.it - Atp Finals, Alcaraz sotto antibiotici per un raffreddore in vista del match contro Rublev

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

Non parte bene il percorso di Carlosalle Atpdi Torino. Secondo quanto apprende El Pais, lo spagnolo martedì pomeriggio ha interrotto l’allenamento con lo sparring partner Andres Martin dopo appena dieci minuti, accusando malessere generale. Ieri, dopo aver persoCasper Ruud per 6-1, 7-5,aveva confermato di avere un forteche lo condiziona indel secondo e decisivodi mercoledìil russo Andrey, nel quale il principale rivale di Sinner non può permettersi altro risultato che vincere per qualificarsi alle semifinali. «Non appena inizia a muoversi è un po’ difficile, soprattutto quando respira perché ha il petto congestionato. Un brutto momento per essersi ammalati.», ha detto a degli inviati del quotidiano spagnolo l’allenatore di, Juan Carlos Ferrero, informando che il tennista è