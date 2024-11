Ilfattoquotidiano.it - Web tax, emendamento di Forza Italia per limitare il prelievo ai big. Si salverebbe anche Mediaset

Unalla legge di bilancio presentato dapropone di esentare dalla web tax “la concessionaria del servizio pubblico, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici soggetti alla giurisdizionena e gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza”. La modifica chiede quindi l’eliminazione dell’estensione verso il basso della web tax per mantenerla solo per i così detti giganti del web che fatturano almeno 750 milioni di euro all’anno. L’esenzione – viene spiegato – opererebbe quindi “per Rai,, Sky e altri operatori del settore nonché per le testate giornalistiche online“.La web tax è, in concreto, un’imposta del 3% sui ricavi, non gli utili, da pubblicità digitale, accesso alle piattaforme web e trasmissione di dati raccolti dagli utenti.