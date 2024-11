Gaeta.it - Ultime opportunità per le imprenditrici romane: bando “L’impresa made in Roma al femminile”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le donnehanno ancora tempo fino all’11 dicembre 2024 per presentare domanda alinal”. Questo programma è ideato per incentivare l’imprenditorianella capitale, con l’intento di favorire lo sviluppo e la crescita economica in aree del territorio comunale che necessitano di maggiori investimenti. L’assegnazione di contributi a fondo perduto rappresenta una grande occasione per chi desidera avviare o rafforzare la propria attività.Obiettivo dele aree di interventoIlsi rivolge in modo specifico a progetti imprenditoriali situati all’interno di contesti urbani vulnerabili di. La scelta di concentrare gli sforzi su queste zone è finalizzata a promuovere un’equa distribuzione delle risorse e stimolare lo sviluppo socio-economico nella città.