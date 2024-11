Spazionapoli.it - Spalletti premiato a Coverciano: “Ringrazierò sempre Napoli e i suoi tifosi. C’era ossessione per la vittoria”

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Oggi è una giornata speciale per l’Italia e sopratutto per Luciano. Per l’ex tecnico delè previsto un riconoscimento molto importante. Sono minuti molto importanti per il mondo del calcio italiano. Infatti, direttamente dasi sta tenendo la cerimonia legata all’Hall Of Fame del calcio italiano dove è presente anche Luciano. L’attuale CT della Nazionale Italiana si è reso protagonista di una cavalcata epica con ilnella stagione 2022-2023 la quale resterà perincisa nella storia.Oggi, è iniziato anche il raduno della Nazionale Italiana con gli azzurri che saranno impegnati contro Belgio e Israele. Intanto, il CT della Nazionale Italiana sarà il protagonista di questa cerimonia che gli consentirà di entrare di diritto nella storia del calcio.