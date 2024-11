serie turca Sahipsizler

Leggi l'articolo completo su Serietvinpillole.it

in onda sul canale turco Star tv dal 13 novembre 2024.TramaLa storia di sei fratelli Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet e Bal?m che, dopo aver perso improvvisamente i genitori, lottano per restare uniti e sopravvivere. Le radici della loro tragedia risalgono ai genitori, Bala e R?fat, il cui amore proibito iniziò in un villaggio di Mardin. R?fat, un insegnante, si innamora di Bala, ma Yavuz, il ricco e ossessivo figlio della famiglia più facoltosa di Mardin, la rapisce. Nonostante gli abusi subiti, Bala riesce a fuggire con R?fat, e insieme costruiscono una vita isolata nella foresta, crescendo i loro sei figli in pace. Tuttavia, la vendetta di Yavuz distrugge il loro mondo quando li trova e li attacca. Fuggendo a Istanbul, i fratelli affrontano i pericoli della città mentre cercano rifugio presso “Zio Aslan”, l’amico fidato del padre.