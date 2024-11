Lapresse.it - Santiago di Compostela, donne denunciano molestie lungo il Cammino

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Il Guardian ha raccolto testimonianze diche hanno subitosessuali “terrificanti” durante alcuni tratti deldidi, in zone rurali di Spagna, Portogallo e Francia. Almeno novehanno raccontato alla testata britannica di aver subitodurante il loro tentativo di pellegrinaggio negli ultimi cinque anni e molte di loro hanno affermato di aver temuto per la propria vita. Alcuni degli uomini incontrati, hanno ricordato le, le hanno poi inseguite attraverso la campagna, dopo aver tentato approcci fisici. Delle noveche hanno parlato con il Guardian, sei hanno denunciato gli incidenti alla polizia. In un solo caso il colpevole è stato localizzato e processato.Sempre piùdiNegli ultimi anni la popolarità dei vari percorsi di pellegrinaggio collettivamente noti come Camino deè aumentata vertiginosamente, in particolare tra le