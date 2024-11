Cityrumors.it - Sanremo, annuncio a sorpresa sulla finale: ecco chi condurrà

Il Festival diinizia a prendere forma. Carlo Conti ha annunciato achi sarà presente con lui durante la serataMancano ancora tre mesi al via dell’edizione del nuovo Festival ditargato Carlo Conti (prima serata in programma l’11 febbraio ndr), ma la kermesse canora inizia a prendere forma. In attesa di annunciare i cantanti, il direttore artistico e conduttore sta iniziando a svelare alcuni personaggi che quest’anno saranno protagonisti con lui sul palco dell’Ariston.Carlo Conti e l’di(Ansa) – cityrumors.itUno di questi è sicuramente Alessandro Cattelan. Un doppio ruolo importante per l’ex conduttore di X-Factor. Toccherà, infatti, a lui essere al timone del talent dedicato ai giovani. Un format assolutamente differente rispetto al passato.