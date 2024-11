Liberoquotidiano.it - "Sa cosa dice questa calcolatrice?": Meloni smonta il "regalo" di Bombardieri

I segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo, hanno regalato unae un libro alla presidente del Consiglio, Giorgia, prima dell'inizio dell'incontro tra governo e sindacati a palazzo Chigi., secondo quanto si apprende da fonti sindacali, avrebbe poi chiesto al segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra: "Lei non mi hai portato niente?". Sbarra avrebbe quindi risposto: "Noi non abbiamo portato gadget. Ci limiteremo a darle le nostre proposte per migliorare la politica di sviluppo di questo Paese". E proprio sulricevuto da, la, Giorgiaha voluto dire la sua: "Dopo la confusione che ho fatto a Porta a porta, sono contenta chemi abbia portato una, così potrà fare anche lui questo rapido calcolo.