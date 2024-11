Game-experience.it - PS5 Pro è un aggiornamento più piccolo rispetto a PS4 Pro, secondo uno sviluppatore

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

Il graphics programmer di Gaijin Entertainment, Gergo Horvath, ha affermato chelui PS5 Pro propone di fatto delle migliorie meno marcatea PS4 Pro, ponendosi di conseguenza come un salto meno grandealla mid-gen della scorsa generazione di Sony.Leggiamo le dichiarazioni condivise da Horvath nel corso di una nuova intervista con Wccftech:“Credo che la differenza fra PS5 Pro e PS5 sia meno sostanziale se la si paragona a quella che c’era fra PS4 Pro e PS4. Su PS5 Pro non ci sono quasi cambiamenti per quanto concerne le prestazioni della CPU, e sebbene la GPU abbia ricevuto un buon boost, alla fine le differenze sono molto meno significativealla mid-gen della precedente generazione. Difatti ricorderete che PS4 Pro possedeva oltre il doppio della potenza nominale di PS4 per quanto concerne la GPU, in termini di TFLOPS.