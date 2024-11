Quotidiano.net - "Pochi immobili assicurati contro rischi come alluvioni"

LE CATASTROFI naturali hanno un impatto significativo sull’economia italiana. Secondo alcune stime, i danni legati a terremoti,e frane costano all’Italia miliardi di euro ogni anno. In particolare, nell’ultimo decennio il danno economico provocato da frane eè stato pari nel nostro Paese a 32,3 miliardi, per una media di quasi 3 miliardi l’anno. E i fondi spesi in prevenzione sono stati pari a 2,1 miliardi, un decimo dei danni stimati in Italia, nello stesso arco di tempo, a causa degli stessi fenomeni estremi. La regione più colpita è stata l’Emilia-Romagna, seguita da Campania, Toscana, Abruzzo, Liguria. I settori agricolo, turistico e delle infrastrutture sono quelli che hanno subito i danni più rilevanti. Nel 2023 si sono registrati 16.307 terremoti localizzati in Italia e zone limitrofe (fonte: Ingv–Osservatorio Nazionale Terremoti) mentre il 93,9% dei comuni italiani è ao per frane e(Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori dio – Edizione 2023, Fonte Ispra).