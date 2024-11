Ora torni in Italia Tommaso via dalla Spagna con un colpo di scena Al Grande Fratello la prenderanno malissimo

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

L’avventura diFranchi al Gran Hermano income ospite si è rivelato un beldiper il concorrente, per il pubblico ma anche per gli inquilini del. Al concorrente toscano è stata infatti concessa la possibilità di approfondire la conoscenza con Maica Benedicto, incontrata durante il reality in, ma dopo aver confessato di provare solo un sentimento di amicizia nei suoi confronti, ai microfoni del reality show spagnolo ha chiarito di non aver mai voluto relazioni con nessuno: “Ho iniziato questo percorso da solo e lo finirò nello stesso modo”.Cosìha indirettamente mollato un due di picche anche a Mariavittoria, con la quale aveva iniziato una conoscenza molto intima poco prima di partire per il Gran Hermano. Non solo, il concorrente, che all’inizio si era detto interessato alla spagnola, ha spiegato anche il motivo di quelle parole.