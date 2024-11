Gaeta.it - Nuova truffa su Whatsapp: anziani raggirati da un finto figlio che chiede aiuto economico

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

FacebookTwitter Recentemente a Rieti, una coppia di settantenni è diventata vittima di unache ha sollevato preoccupazione per la sicurezza dei più vulnerabili. Un uomo, spacciandosi per il loro, ha chiesto ai genitori una somma ingente per un presunto acquisto urgente. Questo episodio porta alla luce un fenomeno sempre più frequente, dovetori sfruttano la buona fede e le emozioni delle persone anziane. I Carabinieri hanno avviato le indagini e denunciato l’autore della frode.Il modus operandi dellaLaè stata realizzata attraverso l’ormai noto sistema di phishing tramite messaggi. L’uomo ha inviato un messaggio su, utilizzando un linguaggio familiare e una scusante plausibile. Ha fatto credere ai settantenni di aver perso il suo telefono e di avere necessità immediata di denaro per acquistarne uno nuovo.