Napoli 5 punti in casa di Juventus Milan e Inter E non senza rimpianti

, 11 novembre 2024 - Missione compiuta: come un po' da sensazioni generali della vigilia ma anche a partita in corso, ilvoleva uscire indenne dalla sfida indell'per presentarsi alla terza sosta del campionato, una delle più cruciali, ancora da prima della classe, un risultato non scontato alla luce di diversi fattori. Si comincia dalla forza dei campioni d'Italia in carica, forse non la stessa squadra mostruosa dell'anno scorso ma di certo ancora una delle principali candidate alla vittoria finale del torneo. Si passa, invece, alle insicurezze scaturite in seno agli azzurri dopo la debaclena contro l'Atalanta: uno 0-3 che, per come era maturato, aveva minato fortemente le certezze costruite a fatica a partire da un'estate iniziata nel segno della rivoluzione sul mercato e dell'analoga scoppola all'esordio indel Verona.