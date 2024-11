Ilrestodelcarlino.it - Minaccia e picchia agenti. Quarantenne arrestato

I poliziotti della Volante San Vitale erano intervenuti per sedare una lite tra due persone, una delle quali vistosamente ubriaca. Ma quando si sono avvicinati, pensando di riuscire a placare gli animi alterati, l’uomo ubriaco, identificato successivamente in un romeno di 41 anni già con precedenti anche specifici, ha iniziato a inveire contro di loro,ndoli di morte e brandendo contemporaneamente una bottiglia di vetro, a sottolineare le proprie intenzioni bellicose. Poi, si è direttamente scagliato contro gli, aggredendoli a mani nude. È successo attorno alle 17.30 di sabato, in via Irnerio; i poliziotti, dopo un po’ di parapiglia dato che il quarantunenne continuava a colpirli con calci e pugni, sono finalmente riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso.