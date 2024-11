Dailymilan.it - Milan, ma cosa è successo a Theo Hernandez: i numeri

dialmostrano un rendimento decisamente inferiore al livello del calciatore, ecco i dati sul rossonero.Ilspreca un’altra occasione, infatti i due punti persi a Cagliari alla lunga potrebbero pesare. Soprattutto se consideriamo che non è la prima volta che la squadra di Fonseca non convince del tutto. In una annata dove batti l’Inter campione d’Italia e il Real Madrid campione d’Europa stride decisamente la lista di gare di livello basso disputate dai rossoneri.Uno dei giocatori che sta deludendo maggiormente è, il quale sta disputando la peggior stagione da quando veste la maglia rossonera. L’esterno classe ’97 è fermo a 2 reti e 2 assist, ma quello che colpisce maggiormente è il rendimento difensivo.nella quale ha sempre mostrato alcune lacune, ma compensava sfornando assist e inserendosi per cercare la porta.