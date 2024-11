Quotidiano.net - Manovra 2025, arrivano gli emendamenti. Domani il Cdm sul concordato bis

Roma, 11 novembre 2024 – La carica delle modifiche allaè pronta a partire. Tasse da ridurre o da posticipare, norme da modificare, errori cui rimediare, risorse da rimpolpare. I partiti hanno pronto ciascuno il proprio pacchetto di. Consapevoli che quest’anno la tagliola è resa più rigida dai vincoli del piano di aggiustamento dei conti. Mentre si guarda con speranza ai possibili spazi che potrebbero aprirsi con il ‘bis’, attesoin Cdm con un decreto legge per la riapertura dei termini per un altro mese.alla. Ipotesi sconto sul canone Rai. Confindustria: no ai revisori (DIRE) Roma, 8 nov. - "Continuo a pensare che di fronte a quello che sta succedendo c' Puntano a modificare laanche i sindacati. Che oggi saranno a Palazzo Chigi per l’atteso incontro con la premier Giorgia Meloni.