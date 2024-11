Ilrestodelcarlino.it - Lo sfogo del figlio di Amato: “Mio padre è innocente, non lo abbandonerò”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 novembre 2024 – “Mio papà è un uomo colpevole, sì, ma unicamente di aver gestito nel peggiore dei modi una relazione extraconiugale, e di aver fatto soffrire, per questo, me, mia sorella e mia mamma. Non riusciremo ad assolverlo per questo, ma non lo lasceremo in carcere tutta la vita”. È uno stralcio del lungosocial di Nicoladi Giampaolo, l’oculista condannato in primo grado all’ergastolo per il duplice omicidio della moglie Isabella Linsalata 62 anni a sua volta medico e della suocera Giulia Tateo di 87 anni. BOLOGNA GIAMPAOLOFUORI DAL TRIBUNALE Nicola, medico di 27 anni, ripercorre tutta la vicenda giudiziaria, ripartendo da quel sabato 5 marzo 2022 in cui “suona il campanello ed entrano 10-15 carabinieri con un mandato di perquisizione e iniziano a mettere sottosopra casa mia nella ricerca di prove”.