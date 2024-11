Quotidiano.net - L'horror Terrifier 3 in testa a Box office segue Parthenope

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Il titolo in vetta alla classifica degli incassi Cinetel del fine settimana è3, unsplatter per di più a bassissimo budget (una distribuzione indipendente, Midnight Factory, vietato ai minori di 18 anni con un clown demoniaco che terrorizza una piccola città travestito da Babbo Natale. Il fine settimana lo chiude quasi a 1,3 milioni di euro a cui si aggiunge il milione e mezzo ottenuto nella giornata di anteprima di Halloween (quando il divieto, indicato dal distributore, era ancora a 14 anni perché non si era fatto in tempo a recepire quello ai 18 imposto dalla commissione di revisione del Ministero della Cultura), per un totale di 2,8 milioni. Al secondo posto tieneche, alla terza settimana, conquista un altro 1,1 milione di euro per un totale di 6,2. Il film di Sorrentino ora punta a eguagliare i risultati de La grande bellezza (7,3 milioni di euro) dopo aver superato quelli di Youth e This Must Be the Place poco sopra i 6 milioni totali.