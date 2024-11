Fanpage.it - L’Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher: “Ritrovarsi in Elena con corpo e voce, la mia sfida con il dialetto napoletano”

L'amica4 - Storia della bambina perduta arriva su Rai1 da lunedì 11 novembre. Fanpage.it ha raggiuntoper capire come cambia il personaggio diGreco (Lenù) e cosa ha comportato il ricongiungimento di(narrante) enel capitolo finale: "È stata una traversata per un oceano di scoperte inaspettate. Per ilnapoletano ho avuto dei coach, ma mi ha aiutata anche Margherita Mazzucco".