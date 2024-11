Sport.quotidiano.net - La T Tecnica Gema riparte. Dominio totale a Salerno

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

POWER BASKET70 LA TMCT 94Cappelletti 7, Chavez 23, Duranti 6, Kekovic 12, Matrone, Mei 10, Misolic 7, Candotto 3, Fall 2, Favali, Biccardi, Annarumma ne. All. Farabello MONTECATINI Burini 9, Passoni 14, Toscano 14, D’Alessandro 5, Bedin 14, Acunzo 17, Savoldelli 10, Di Pizzo 8, Gattel 3, Cellerini, Albelli, Chiarini ne. All. Del Re ARBITRI Biondi e Zuccolo PARZIALI 19-24, 41-52, 61-73La striscia di sconfitte de La TMontecatini si ferma a due: gli uomini di coach Del Re raddrizzano subito la barra e dilagano 70-94 al PalaSilvestri di, centrando la settima vittoria in campionato. La B&B trascina i "leoni" termali nei primi possessi: Burini e Bedin sono i più ispirati fra le fila di una Tche sprinta 11-4 in avvio di gara.