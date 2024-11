Quotidiano.net - Eni, aumenta investimento Eip in Plenitude, avrà 10%

Eni,ed Energy Infrastructure Partners (Eip) hanno firmato l'accordo per un ulteriore incremento della partecipazione di EIP in, attraverso un aumento di capitale pari a circa 209 milioni. LO si legge in una nota. La partecipazione di Eip, post-transazione, sarà pari al 10% del capitale sociale di, per uncomplessivo di circa 800 milioni, tenuto conto di 588 milioni versati lo scorso marzo. L'operazione riconosce un equity value dipost money di circa 8 miliardi e un enterprise value di oltre 10 miliardi. "Questo accordo evidenzia il carattere innovativo del modello di business e le significative prospettive di crescita di, pilastro della nostra strategia di transizione energetica con l'abbattimento delle emissioni legate al consumo dei nostri prodotti", spiega Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni.