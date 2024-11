Anteprima24.it - Eboli, il sottosegretario Ferrante in visita all’Ospedale

Tempo di lettura: 2 minutiL’ospedale dilavora in sotto organico e sconta una carenza di posti letto, criticità evidenti soprattutto nei reparti di Pneumologia e Ortopedia. La fotografia emerge dal sopralluogo effettuato oggi dalall’infrastrutture Tullioche si è recato presso l’ospedale ‘Maria Ss. Addolorata’ dove ha incontrato il personale medico e sanitario. Per“sono necessari degli interventi per rafforzare l’organico dell’ospedale e assicurare aree di cura idonee, così da mettere la struttura nelle condizioni di operare al meglio a tutela dei pazienti”. Ilha incontrato anche il direttore sanitario Gerardo Liguori e una rappresentanza del personale sanitario. “Ho volutore il presidio di, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Forza Italia su indicazione del Segretario nazionale Antonio Tajani, per testimoniare la nostra attenzione verso le strutture sanitarie, anche quelle periferiche.