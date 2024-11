Biccy.it - Claudia Pandolfi piange: “Mi dispiace che vi accadano cose sgradevoli”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

ha condiviso con i followers di Instagram un video in cuidistrutta dopo aver letto alcuni commenti ricevuti da coloro che hanno assistito al film Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa, pellicola ispirata alla storia vera di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si è tolto la vita perché vittima di bullismo nel 2012. Lo deridevano, usavano termini omofobi e lo prendevano costantemente in giro. Fino a quando non ha deciso di suicidarsi.Nella pellicola attualmente al cinema,interpreta la mamma di Andrea Spezzacatena, ovvero Teresa Manes. E sui social si è così sfogata in queste ore:“Io non ho mai parlato direttamente in questa maniera alle persone che mi seguono sui social, c’è sempre stato un bel distacco da parte mia. Ma io sto leggendo così tanti messaggi da parte vostra che siete andati a vedere Il Ragazzo Dai Pantaloni Rosa e sto leggendo così tanta gratitudine mista a dolore.