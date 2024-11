Lettera43.it - Cina, auto contro la folla vicino allo stadio di Zhuhai: diversi feriti

Un'auto ha colpito un gruppo di persone che si stavano allenando fuori dallo stadio di Zhuhai, in Cina, nella provincia di Guangdong. I fatti si sono verificati nella serata di lunedì 11 novembre 2024 (ora locale). A dare la notizia i media cinesi e il britannico Mirror. Non è ancora chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni, né le ragioni del gesto. La maggior parte delle persone colpite indossava gli stessi indumenti e faceva parte di un gruppo di cittadini di mezza età e anziani che si stavano esercitando in pista.