Calcio femminile, Juventus all'esame di inglese contro l'Arsenal a Biella in Champions League

L’appuntamento è per domani, martedì 12 novembre (ore 18.45). Sul rettangolo verde dello stadio “La Marmora-Pozzo” di, laaffronterànel terzo indella fase a gironi delladi. La Vecchia Signora dovrà affrontare un esame piuttosto impegnativole Gunners.La formazione allenata da Max Canzi ha iniziato nel migliore dei modi quest’avventura, conquistando i tre punti sul campo delle norvegesi del Valerenga. Un successo corsaro, in quanto al Vålerenga Stadion la Juve aveva sofferto non poco la fisicità delle avversarie, ma grazie a una marcatura di Sofia Cantore l’affermazione si era concretizzata.il Bayern Monaco le bianconere sono un po’ tornate sulla terra e il 2-0 diin favore della formazione teutonica è stato frutto del differenziale in termini di gioco che si è notato.