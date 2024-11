Thesocialpost.it - Auto va fuori controllo e finisce infilzata nel guard rail: morta una 20enne

Nella notte di novembre, un tragico incidente ha colpito Cinisello Balsamo, un comune nella città metropolitana di Milano. Una giovane di circa 20 anni, seduta sul sedile passeggero, ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un’guidata da un uomo di 26 anni, che ha riportato ferite non gravi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2, all’incrocio tra viale Fulvio Testi e via Enrico Ferri, quando, per motivi ancora da chiarire, il conducente ha perso ildel veicolo, finendo contro il.Secondo l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, l’si ènelle lamiere a bordo strada, rendendo la situazione estremamente critica. Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori del 118 con due ambulanze e un’medica, ma per la giovane passeggera non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.