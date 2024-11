Spazionapoli.it - Aumento di stipendio e rinnovo, c’è la comunicazione del Napoli: è fatta!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Ci sono novità sul frontein casa: tutto pronto per il prolungamento di contratto e il relativo adeguamento salariale: “Gli azzurri hanno già mandato la PEC”.Il giorno dopo la sfida tra l’Inter e il, gli azzurri si godono la certezza di poter contare ancora sul primo posto in classifica in solitaria, pur consapevoli che la vetta si è accorciata e anche di tanto. I partenopei escono dallo stadio San Siro con una missione compiuta, considerando che Antonio Conte aveva dichiarato di voler arrivare alla sosta con il primato in tasca. A quasi un terzo del campionato, gli azzurri si ritrovano con la possibilità di poter dire la propria per le zone nobili della classifica, traguardo – seppur parziale e del tutto virtuale – ottenuto grazie al lavoro dell’allenatore leccese, che ha saputo mettere nelle condizioni, fin da subito, di far rendere alcuni big di nuovo su livelli top.