Ambesi durissimo | Medvedev andava cacciato dal campo ed espulso dal torneo

Daniilè stato sicuramente il protagonista in negativo della prima giornata delle ATP Finals. Il russo ha perso malamente in due set con Taylor Fritz nella prima sfida a Torino con il punteggio di 6-4 6-3, compromettendo probabilmente la corsa alle semifinali. A far discutere, però, è stato certamente il comportamento tenuto dal numero quattro del mondo tra la fine del primo set e il secondo, ricevendo anche un penalty point. Sulla questione è intervenuto anche Massimilianonel consueto appuntamento di Tennismania, il programma di tennis condotto da Dario Puppo e con la presenza proprio die Guido Monaco e visibile sul canale YouTube di OA Sport.critica duramente: “Se perdi un set così ci sta la reazione, posso anche capirlo. Quello che fa nella parte finale del secondo set è assolutamente inaccettabile, perchè inizia a lanciare le racchette ovunque, spacca un microfono, polemizza senza senso con l’arbitro, perchè giustamente gli aveva dato un penalty point.