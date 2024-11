Zonawrestling.net - VIDEO: Tonga Loa esibisce una nuova finisher durante i Live Event

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La faida familiare interna alla Bloodline si sta inasprendo sempre più. La Bloodline di Solo Sikoa e quella originale di Roman Reigns si affronteranno in un WarGames Match a Survivor Series il prossimo 30 novembre a Vancouver, Canada. Da una parte Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tamae Tanga Loa, dall’altra Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso e Sami Zayn. In questi giorni si sono svolti deinel Regno Unito e quiLoa ha portato una novità.untenutosi nel Regno Unito in settimana,Loa ha esibito una. Si tratta di “versione modificata” dell’Hammerlock Lariat dimostratasi decisiva. Infatti grazie a questaLoa è riuscito a schiemare Montez Ford permettendo alla Bloodline di battere gli Street Profits.