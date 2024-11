Lanazione.it - Trovato con mezzo chilo di coca. Ventenne arrestato in centro con le dosi pronte per lo spaccio

Due albanesi arrestati nel giro di pochi giorni a Sansepolcro e sempre per questioni di droga. La operazione più fresca in ordine di tempo ha riguardato un 25enne senza fissa dimora, che stava passeggiando in città con fare sospetto: i carabinieri della locale Compagnia lo hanno fermato, trovandolo in possesso di 558 grammi diina e di cento euro in denaro contante. In relazione alle condizioni di tempo e di luogo, l’atteggiamento del giovane – il quale dava la chiara sensazione che stesse aspettando qualcuno – non è sfuggito all’occhio dei militari: al momento del controllo, l’uomo ha reagito in maniera nervosa, facendo scattare la perquisizione che ha permesso il rinvenimento e il sequestro dello stupefacente, verosimilmente destinato ad alimentare il mercato didell’Alta Valle del Tevere toscana ed umbra.