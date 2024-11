Thuram | Un sogno essere in questo gruppo

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Inter. Manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Napoli, gara che vedrà affrontarsi la prima e la seconda della classe di Serie A, in un San Siro che, come da tradizione nelle occasioni speciali, sarà oceanicamente pieno per accompagnare la squadra di Inzaghi alla vittoria e al conseguente sorpasso in graduatoria agli uomini dell’ex condottiero nerazzurro Antonio Conte, Campione d’Italia con la Beneamata nel 2021. Entusiasmo e adrenalina si mischieranno per dare vita a un grande spettacolo, di cui farà parte sicuramente Marcus, che ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro.straordinarioL’attaccante francese dell’Inter, arrivato alla sua seconda annata in nerazzurro, ha iniziato nel modo migliore la stagione con scudetto e seconda stella ben cuciti addosso.