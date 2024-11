Ilveggente.it - Sinner, c’è l’accordo: i tifosi non aspettavano altro

Jannik, questa sì che è una bella novità: gongolano i.Non v’è dubbio sul fatto che il tennis azzurro stia vivendo il miglior momento di sempre. E se è vero, come si dice, che il ferro va battuto finché è caldo, converrete con noi che la notizia che stiamo per darvi casca decisamente a fagiolo. Tanto che, ne siamo certi, iazzurri gongoleranno come mai prima d’ora., c’è: inon(LaPresse) – Ilveggente.itNelle scorse ore è stato ufficializzato, infatti,che il canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel, ovvero SuperTennis Tv, ha stretto con l’International Tennis Federation e con la Billie Jean King Cup Limited. Si tratta di un accordo quadriennale per mezzo del quale il canale si è assicurato, udite udite, i diritti in esclusiva di due competizioni di risonanza internazionale.