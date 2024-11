Serie C 2024 2025 | la Spal vince in rimonta successo anche per il Messina

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Vittoria di misura per ilnella quattordicesima giornata del girone C di. A decidere il match dello ‘Scoglio’ è stato un rigore di Petrungaro, che al 38? ha trasformato dagli 11 metri dopo essersi procurati il penalty. Ilconquista dunque i tre punti e sale a quota 13, mentre il Giugliano lascia la Sicilia a mani vuote e resta a 23.Per quanto riguarda il girone A, il Lumezzane ha superato per 1-0 l’Albinoleffe grazie ad un gol nel recupero di Malotti. Pareggio, sempre nel recupero, invece per il Renate, che hato due gol di svantaggio all’Union Clodiense (avanti 2-0 dopo appena 8? grazie a Sinani e Scapin): Bocalon ha accorciato le distanze al 73? e Spedalieri ha firmato il pari al 95?.Infine, nel girone B laha sconfitto inil Pineto: a ribaltare il vantaggio di Nebuloso sono stati Bidaoui e Antenucci.