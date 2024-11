Primacampania.it - Pomigliano: «Sette volte sindaco per amore della mia città», il Psi premia il primo cittadino Raffaele Russo

Leggi l'articolo completo su Primacampania.it

D’ARCO – C’era anche il governatoreCampania, Vincenzo Di Luca, questa mattina ad’Arco, in occasionefesta regionale dell’Avanti, dove il Psi ed il suo segretario nazionale Enzo Maraio hanno volutore il, «per il suo impegno sociale» e la sua lunghissima storia dicitatdinovesuviana, per benmandati. Una vera e propria lunga storia d’trae la suad’Arco. L’85enne, ha ricevuto oggi una targa in riconoscimento “dell’impegno civile” portato avanti in 27 anni di carica a. Il riconoscimento è stato consegnato nell’aula consiliare nel corsofesta regionale dell’Avanti, alla presenza del presidenteRegione Campania, Vincenzo De Luca, e dei vertici del Psi, tra cui Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, e Michele Tarantino, segretario regionale del partito, nonché l’ex parlamentare, sottosegretario e consigliere regionale Felice Iossa.